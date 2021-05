Live Napoli-Udinese 2-1 | Primo tempo con un gol avanti

Advertising

juventusfc : UN SOLO, GRANDE, OBIETTIVO! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE su @JuventusTv: ? - SkySport : Napoli-Udinese 2-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - fanpage : #NapoliUdinese, segui con noi la diretta - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #NapoliUdinese 2-1: termina il primo tempo - zazoomblog : Live Napoli-Udinese 0-0: Di Lorenzo spreca sotto porta! - #Napoli-Udinese #0-0: Di #Lorenzo -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Allo stadio Maradona, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Maradona',e Udinese si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUdinese 2 - 1 MOVIOLA ...Ilin cerca della sicurezza di un posto in Champions League contro un' Udinese ormai salva. L'anticipo del Diego Maradona apre il terz'ultimo turno di Serie A . Sono sei i risultati utili ...Napoli in vantaggio al termine del primo tempo grazie alle reti di Zielinski e Fabian. Okaka ha accorciato le distanze e così l'Udinese è tornata in partita. Squadre negli spogliatoi. 21.34 - FINE PRI ...La diretta di Napoli-Udinese su calcioinpillol.co. Gli azzurri all’inseguimento della Champions League Contro i friulani.