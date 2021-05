Lidl arriva a Monreale, esito scontato in Consiglio (Di martedì 11 maggio 2021) A Monreale si fa sempre più concreto il progetto di costruzione di un nuovo centro Lidl in Circonvallazione. Sembra che la protesta dei commercianti avviata nei giorni scorsi non abbia mosso le coscienze della politica locale, anzi, pare che la proposta possa essere approvata in Consiglio comunale con una larga maggioranza. Il sì al centro Lidl il 18 maggio Il centro Lidl Monrealese, secondo ambienti politici, vedrà la luce. Il 18 maggio i consiglieri comunali saranno chiamati a votare la variante al Piano regolatore, necessaria per l’avvio del progetto di costruzione dello store. Il mega negozio sorgerà al posto di un fabbricato abbandonato in corso di costruzione lungo la Circonvallazione. Il progetto coinvolge un’area di oltre 7mila metri e sarà necessario un cambio di destinazione ... Leggi su monrealelive (Di martedì 11 maggio 2021) Asi fa sempre più concreto il progetto di costruzione di un nuovo centroin Circonvallazione. Sembra che la protesta dei commercianti avviata nei giorni scorsi non abbia mosso le coscienze della politica locale, anzi, pare che la proposta possa essere approvata incomunale con una larga maggioranza. Il sì al centroil 18 maggio Il centrose, secondo ambienti politici, vedrà la luce. Il 18 maggio i consiglieri comunali saranno chiamati a votare la variante al Piano regolatore, necessaria per l’avvio del progetto di costruzione dello store. Il mega negozio sorgerà al posto di un fabbricato abbandonato in corso di costruzione lungo la Circonvallazione. Il progetto coinvolge un’area di oltre 7mila metri e sarà necessario un cambio di destinazione ...

Lidl arriva a Monreale, esito scontato in Consiglio Diretta Sicilia

La ''questione'' Lidl approda in Consiglio comunale MONREALE, 12 maggio – Approderà in Consiglio comunale martedì prossimo la delibera relativa alla cosiddetta questione “Lidl”. Quella nella quale l’assemblea municipale dovrà esprimersi in merito alla ...

