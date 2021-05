La linea autolesionista del Pd a Roma mette in difficoltà Gualtieri e i romani

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 maggio 2021) Il Movimento cinque stelle, il partito-Belfagor, cioè un fantasma della politica, stavolta non ha nemmeno colpa. Nella commedia degli equivoci andata in scena atra frizzi e lazzi il protagonista assoluto è stato il Partito democratico. Ha fatto tutto da solo. In fondo i grillini giocano la carta (che sarà pure sgualcita ma è pur sempre una carta) di Virginia Raggi, e restano altri due anni a co-governare il Lazio con relativi benefit di vario tipo. Il Partito democratico invece ha azzoppato il cavallo migliore (Nicola Zingaretti) e manda in pista quello di riserva (Roberto). La Raggi e anche Carlo Calenda ringraziano. Intendiamoci, i grillini hanno barato, certo: mercoledì scorso Luigi Di Maio – che non si sa a che titolo conduca queste trattative – aveva dato a Francesco Boccia, il Talleyrand del Partito democratico, l’ok su Nicola ...