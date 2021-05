K-Way | la giacca anti-pioggia ora diventa green

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 maggio 2021) Doveva capitare anche a K-Way dire ecosostenibile. In un mondo in cui l'attenzione al tema della sostenibilità è sempre più sentito, il marchio che ha inventato laper antonomasia presenta per la prima volta la collezione Amiable in nylon 100% riciclato. Il primo progettodel brand che abbraccia tutti i modelli della linea Le Vrai 2.1, dallaClaude a Leon, da Eiffel a Valet. Cosa cambia rispetto ai modelli che conosciamo fino ad ora? Praticamente nulla o quasi, le giacche hanno recuperato ed aggiornato tecnologicamente la modellistica, ma il design essenziale che le ha contraddistinte fino ad ora è rimasto lo stesso, così come il loro essere comodamente impacchettabili, super resistenti all'acqua, al vento. Il tessuto, si legge nella nota ...