Gli undici indagati per le offese a Mattarella su Twitter (Di martedì 11 maggio 2021) La retata delle offese a Mattarella su Twitter. I carabinieri del Ros, con i colleghi dei Comandi provinciali di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania, hanno eseguito due decreti di perquisizione emessi dalla procura di Roma. Nei guai sono finiti 11 indagati per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e istigazione a delinquere. Le perquisizioni rientrano kinfatti in un più ampio approfondimento che la procura capitolina sta svolgendo da tempo con il Ros. Il Reparto Anticrimine già nello scorso agosto ha eseguito un analogo provvedimento nei confronti un 46enne residente nella provincia di Lecce, molto attivo su Twitter. Le indagini più recenti hanno poi consentito di rilevare la diffusione nel web di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021) La retata dellesu. I carabinieri del Ros, con i colleghi dei Comandi provinciali di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania, hanno eseguito due decreti di perquisizione emessi dalla procura di Roma. Nei guai sono finiti 11per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica Sergioe istigazione a delinquere. Le perquisizioni rientrano kinfatti in un più ampio approfondimento che la procura capitolina sta svolgendo da tempo con il Ros. Il Reparto Anticrimine già nello scorso agosto ha eseguito un analogo provvedimento nei confronti un 46enne residente nella provincia di Lecce, molto attivo su. Le indagini più recenti hanno poi consentito di rilevare la diffusione nel web di ...

