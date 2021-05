David di Donatello 2021, la commozione di Sophia Loren: «Senza il cinema non posso vivere» (Di martedì 11 maggio 2021) La prima volta che Sophia Loren salì sul palco per ritirare un David di Donatello fu nel 1959 per La ciociara di Vittorio De Sica, film che le valse anche l’Oscar. Aveva 27 anni e, dopo di allora, tra i tanti premi che affollano la sua mensola, di David ne avrebbe vinti altre sei, incluso quello per la miglior attrice protagonista per La vita davanti a sé, il film diretto dal figlio Edoardo Ponti e distribuito da Netflix che è stato letteralmente snobbato dalla Award Season hollywoodiana fatta eccezione per la canzone Io sì (Seen), scritta da Laura Pausini, Niccolò Agliardi e Diane Warren. A 87 anni, con l’abito blu tempestato di brillanti e scortata dal figlio Edoardo, Loren non riesce a trattenere l’emozione: «Aiutatemi» dice avvicinandosi al microfono, inforcando gli occhiali e stringendo in mano il foglio del suo discorso. https://www.youtube.com/watch?v=En1jkf34xjc&t=36s Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) La prima volta che Sophia Loren salì sul palco per ritirare un David di Donatello fu nel 1959 per La ciociara di Vittorio De Sica, film che le valse anche l’Oscar. Aveva 27 anni e, dopo di allora, tra i tanti premi che affollano la sua mensola, di David ne avrebbe vinti altre sei, incluso quello per la miglior attrice protagonista per La vita davanti a sé, il film diretto dal figlio Edoardo Ponti e distribuito da Netflix che è stato letteralmente snobbato dalla Award Season hollywoodiana fatta eccezione per la canzone Io sì (Seen), scritta da Laura Pausini, Niccolò Agliardi e Diane Warren. A 87 anni, con l’abito blu tempestato di brillanti e scortata dal figlio Edoardo, Loren non riesce a trattenere l’emozione: «Aiutatemi» dice avvicinandosi al microfono, inforcando gli occhiali e stringendo in mano il foglio del suo discorso. https://www.youtube.com/watch?v=En1jkf34xjc&t=36s

Advertising

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - Corriere : David di Donatello 2021, Laura Pausini apre la serata cantando «Io Sì» - Il racconto in diretta - saragia_pau : RT @Brunydj: La faccia di Laura Pausini , fresca nominata agli Oscar in America e ora nella cinquina dei David di Donatello , quando il Pre… - illaston : RT @manicomyo: matilda de angelis che vince il david di donatello come miglior attrice non protagonista e sul palco esordisce con 'voi siet… -