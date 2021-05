Covid: 6 dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore ad una ragazza (Di martedì 11 maggio 2021) Covid 6 dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore ad una ragazza. La giovane è stata dimessa ma costantemente monitorata. (Max Cavallari/Getty Images)Un caso unico quello avvenuto domenica quando alla Usl Toscana Nord Ovest, è stata somministrata ad un giovane tirocinante in psicologia di 23 anni un’intera fiala di vaccino Pfizer contenente sei dosi. Questa mattina la ragazza ha lasciato l’ospedale dopo aver passato una notte in osservazione per valutare eventuali reazioni avverse, data la quantità di siero che le era stato iniettato. A parte il mal di testa, un po ‘di febbre ed il classico dolore al braccio dove ha ricevuto l’inoculazione, non ci sono state altre reazioni dovute al sovradosaggio. ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021)diperad una. La giovane è stata dimessa ma costantemente monitorata. (Max Cavallari/Getty Images)Un caso unico quello avvenuto domenica quando alla Usl Toscana Nord Ovest, è stata somministrata ad un giovane tirocinante in psicologia di 23 anni un’intera fiala dicontenente sei. Questa mattina laha lasciato l’ospedale dopo aver passato una notte in osservazione per valutare eventuali reazioni avverse, data la quantità di siero che le era stato iniettato. A parte il mal di testa, un po ‘di febbre ed il classico dolore al braccio dove ha ricevuto l’inoculazione, non ci sono state altre reazioni dovute al sovradosaggio. ...

Advertising

Adnkronos : Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. - Agenzia_Ansa : Le somministrano per errore sei dosi di vaccino contro il Covid, 23enne ricoverata in osservazione all'ospedale di… - SkyTG24 : Covid, le iniettano 6 dosi di vaccino per sbaglio: ragazza ricoverata a Massa - zazoomblog : Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia 11 maggio 2021 -… - a_meluzzi : RT @CovidStramezzi: Uk, 68 milioni di abitanti Dosi totali di vaccino Covid ordinate dalla Gran Bretagna, con l’ordine di ieri a Pfizer, 5… -