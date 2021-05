CORONAVIRUS PSYOP OPERATION III

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 11 maggio 2021) La classe politica, al soldo di una ristretta élite finanziaria, e supportata dai giornalisti collaborazionisti, ha il preciso scopo di far fallire l’economia italiana, instaurare a tempo indeterminato nuove regole sociali dittatoriali e imporre una moneta digitale in sostituzione di quella cartacea e poter, quindi, controllare il flusso di denaro e relativi conti correnti, non proviene da Database Italia.