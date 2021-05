Coprifuoco e riaperture | Draghi prende tempo

(Di martedì 11 maggio 2021) Il centrodestra con Italia Viva e Cambiamo pressa, ma Marionon ha ancora sciolto la riserva. La decisione sul nuovoe eventuali altresarà assunta valutando i dati aggiornati sulla base dei quali venerdì 14 maggio Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute elaboreranno il report sull’andamento dell’epidemia. Il presidente del Consiglio ne discuterà nell’eventuale Cabina di regia, ma questa settimana all’ordine del giorno non ci sono riunioni sulle ripartenze. A meno di sorprese, dunque, die accorciamento del, si parlerà da lunedì 17 maggio, giorno in cui la Cabina di regia potrebbe riunirsi. Il presidenteresta favorevole alle aperture purché siano sicure e decise solo dopo un’attenta attenta analisi dei dati su ...

Mentre prosegue il cantiere per la costruzione del nuovo decreto Sostegni, sono le riaperture e la revisione del coprifuoco ad agitare le acque nel governo. Questa mattina il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presieduto una riunione con il ministro dell'Economia Daniele Franco ... ROMA Il premier Mario Draghi "gela" il pressing di Italia viva, Lega e Forza Italia. E fa sapere che una cabina di regia sulle riaperture non è all'ordine del giorno questa settimana e la questione, c ... Nessuna accelerazione, la linea è sempre quella della prudenza che il premier Mario Draghi ha annunciato a Porto. Insomma, non se ne esce.