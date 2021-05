Comunali Torino, Appendino: “M5s con Pd al ballottaggio? Lo escluso al 100%, i matrimoni combinati non funzionano” (Di martedì 11 maggio 2021) “Il Movimento 5 Stelle potrebbe arrivare ad avere il candidato sindaco di Torino prima del Pd’’. La previsione è della sindaca di Torino, Chiara Appendino che interpellata a margine di un evento, sulle elezioni amministrative del prossimo autunno ha aggiunto: “cercheremo la soluzione migliore per dare continuità amministrativa”. “L’unico scenario – ha ribadito – che mi sento di escludere al 100% è che M5s appoggi il Pd al ballottaggio, i matrimoni combinati non funzionano, o si costruisce un progetto politico prima, in cui tutti credono, che crea coinvolgimento, oppure non funzionano certamente in dieci giorni tra primo e secondo turno” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “Il Movimento 5 Stelle potrebbe arrivare ad avere il candidato sindaco diprima del Pd’’. La previsione è della sindaca di, Chiarache interpellata a margine di un evento, sulle elezioni amministrative del prossimo autunno ha aggiunto: “cercheremo la soluzione migliore per dare continuità amministrativa”. “L’unico scenario – ha ribadito – che mi sento di escludere alè che M5s appoggi il Pd al, inon, o si costruisce un progetto politico prima, in cui tutti credono, che crea coinvolgimento, oppure noncertamente in dieci giorni tra primo e secondo turno” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

riccardoliguori : Appendino sul voto alle comunali: 'I Cinque Stelle non appoggeranno il Pd al ballottaggio' - Faillaluca : Appendino sul voto alle comunali: 'I Cinque Stelle non appoggeranno il Pd al ballottaggio' - Lymond15 : @borghi_claudio - BibMarino : Letta, potresti cortesemente fare seppuku o farlo fare alla corrente thailandese (oddio, per Bettini ci vuole una k… - ferdinandodanzi : Appendino sul voto alle comunali: 'I Cinque Stelle non appoggeranno il Pd al ballottaggio' -