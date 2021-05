Tutta la verità sulla dieta vegana, tra pregiudizi e certezze: ecco una guida ragionata dei suoi pro e contro (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli studi più recenti affermano che tumori, diabete e malattie cardiovascolari sono prevenibili con una dieta ricca di vegetali; una dieta utile particolarmente anche per ridurre l’impatto ambientale. In questo contesto una dieta vegana, che coniughi abbondanza di vegetali e attenzione per l’ambiente (oltre che per il benessere animale), si dimostra interessante. Ma ci sono ancora convinzioni e pregiudizi particolarmente diffusi sulla bontà del veganismo. Le convinzioni dei veganiSiamo magri. Una metanalisi condotta a Taiwan ha esaminato il dimagrimento ottenuto da diete di vari tipi. Rispetto agli onnivori, i vegani hanno perso 2,52 kg in più e i vegetariani 1,48. Interessanti risultati anche sui bambini obesi. In uno studio preliminare2 della Cleveland Clinic, svoltosi nel 2015, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli studi più recenti affermano che tumori, diabete e malattie cardiovascolari sono prevenibili con unaricca di vegetali; unautile particolarmente anche per ridurre l’impatto ambientale. In questo contesto una, che coniughi abbondanza di vegetali e attenzione per l’ambiente (oltre che per il benessere animale), si dimostra interessante. Ma ci sono ancora convinzioni eparticolarmente diffusibontà del veganismo. Le convinzioni dei veganiSiamo magri. Una metanalisi condotta a Taiwan ha esaminato il dimagrimento ottenuto da diete di vari tipi. Rispetto agli onnivori, i vegani hanno perso 2,52 kg in più e i vegetariani 1,48. Interessanti risultati anche sui bambini obesi. In uno studio preliminare2 della Cleveland Clinic, svoltosi nel 2015, si ...

Advertising

bb91687509 : RT @Ninabazz3: @reportrai3 @seneca1900 @RaiTre Fiera di non guardarvi più da molto - Frances48520231 : RT @MissingDeniseMp: ??#MazaradelVallo è una bella città e come tale va rispettata. Vanno condannati i colpevoli del sequestro di Denise, e… - CagliEdoardo : RT @marattin: Non ricordo un’intervista - come quella di @VeltroniWalter a @il_cappellini su @repubblica - in cui un politico di rilievo ha… - domenicabestial : RT @LaNotiziaTweet: - jaakon_ : @Rosy26008342 Che canzone ?? Tutta verità. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta verità 'DOMINA', Smutniak: "Livia, prima femminista della Storia" È stato un progetto inedito, in cui fondamentale era raccontare la verità dei fatti: la ... nella consapevolezza di far tornare la Repubblica, una coerenza a cui rende fedele tutta la vita. Livia ha ...

Gerusalemme, scontri tra palestinesi e polizia israeliana: oltre 300 feriti ... resta alta l'attenzione per tutta la giornata di oggi, in cui si festeggia il Jerusalem Day . Per ... "Le immagini dei mass media mondiali sono distorte e falsificano la situazione: la verità alla fine ...

Renzi e lo 007 in autogrill: stasera a Report tutta la verità sul dossier LA NOTIZIA È stato un progetto inedito, in cui fondamentale era raccontare ladei fatti: la ... nella consapevolezza di far tornare la Repubblica, una coerenza a cui rende fedelela vita. Livia ha ...... resta alta l'attenzione perla giornata di oggi, in cui si festeggia il Jerusalem Day . Per ... "Le immagini dei mass media mondiali sono distorte e falsificano la situazione: laalla fine ...