Pugno duro sui ristoratori, tutto permesso agli altri (Di lunedì 10 maggio 2021) di Gianluigi Paragone. Si sta parlando parecchio di come sia conciata (male) la magistratura italiana, nelle cui pieghe insistono le stesse piaghe della politica. Al contrario, di come sia conciato il diritto non si discute; meglio stendere un velo di silenzio. Eppure ci sarebbe molto da dibattere perché soprattutto in questo ultimo anno in nome dell'emergenza stiamo assistendo alle storture costanti e reiterate. Ma tant'è. L'altro giorno, a Chivasso, il gruppo locale di Italexit (il partito che sto mettendo in piedi) ha solidarizzato con Rosanna, la titolare di un locale "resistente" ai decreti di chiusura, e lo ha fatto esponendo lo striscione "Stiamo festeggiando lo scudetto". Ammetto che la provocazione era stata concertata per evidenziare come le norme di questo periodo di fatto stiano perdendo la forza della generalità e dell'astrattezza ma si stiano ...

