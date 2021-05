Juve, vertice dei dirigenti alla Continassa: Pirlo, sono ore decisive (Di lunedì 10 maggio 2021) La nottata è passata solo cronologicamente. La Juve si è risvegliata (col piede storto) all'indomani della disfatta interna col Milan che la mette con un piede e mezzo fuori dalla prossima Champions ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) La nottata è passata solo cronologicamente. Lasi è risvegliata (col piede storto) all'indomani della disfatta interna col Milan che la mette con un piede e mezzo fuori dprossima Champions ...

