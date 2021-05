Il Gp di Turchia continua ad essere un problema (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Gp di Turchia continua ad essere una fonte di problemi per la Formula Uno. A causa della situazione sanitaria, i membri dei team sarebbero costretti a passare circa due settimane in quarantena al ritorno a casa. Protocollo che la F1 vorrebbe evitare per motivi legati al calendario. Interviste Gp Spagna: le parole di Leclerc e Sainz Il Gp di Tuchia rischia di essere rimandato? Il governo turco, data la situazione sanitaria del paese, ha deciso di elaborare un protocollo sanitario che prevede due settimane di quarantena per i rimpatri. Una decisione ampiamente condivisibile e saggia. Decisione però che potrebbe compromettere i piani della Formula Uno. Il Gp di Turchia è in programma per il 13 giugno 2021 e verrà seguito da quello di Francia (27 giugno) e d’Austria (una settimana dopo). Ecco ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Gp diaduna fonte di problemi per la Formula Uno. A causa della situazione sanitaria, i membri dei team sarebbero costretti a passare circa due settimane in quarantena al ritorno a casa. Protocollo che la F1 vorrebbe evitare per motivi legati al calendario. Interviste Gp Spagna: le parole di Leclerc e Sainz Il Gp di Tuchia rischia dirimandato? Il governo turco, data la situazione sanitaria del paese, ha deciso di elaborare un protocollo sanitario che prevede due settimane di quarantena per i rimpatri. Una decisione ampiamente condivisibile e saggia. Decisione però che potrebbe compromettere i piani della Formula Uno. Il Gp diè in programma per il 13 giugno 2021 e verrà seguito da quello di Francia (27 giugno) e d’Austria (una settimana dopo). Ecco ...

Advertising

annamar69370830 : La Turchia del sultano Erdogan continua ad attaccare i curdi e i pochi cristiani sopravvissuti al genocidio… - anellakmz : @scandura Pagando la Turchia per profughi, infatti si fa traffico di esseri umani, dal 2012 CE difende Turchia e lo… - forestale82 : @GiuliaCortese1 E la Turchia continua a negare e a non gradire che si parli del genocidio armeno! ?????????????? - F_Anghelone : RT @osmed_it: Continua il tentativo di normalizzazione dei rapporti tra #Turchia ???? ed #Egitto ????dopo anni di scontri Nei prossimi giorni u… - akhetaton11 : RT @savina_ma: L’affare ricostruzione #Libia ???? passa necessariamente da #Italia???? e #Turchia ???? in un contesto politico interno dove il di… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia continua Grifo show, Macheda sbaglia e in Uzbekistan Il weekend degli italiani all'estero COSE "TURCHE" Borini (Instagram Borini) ? Andiamo in Turchia dove Fabio Borini torna al gol, il suo ... Continua dunque la lotta per il terzo posto con il Monaco che varrebbe l'accesso alla prossima ...

Matteotti nel romanzo di Nencini ... la sorte dell'oppositore al regime russo Alexei Navalny e le ultime vicende in Turchia. Nencini ... Altro parallelismo con gli urlatori, la demagogia, il populismo dei nostri tempi ? Continua nel ...

Il Gp di Turchia continua ad essere un problema Periodico Daily - Notizie Il Gp di Turchia continua ad essere un problema In vista del Gp di Turchia, in programma per il 13 giungo, la F1 sta valutando le procedure per garantire la sicurezza sanitaria adeguata.

Viaggio nella Istanbul progettata dal Sultano Un intreccio di scale mobili, passerelle veloci, piani che si intersecano. Il nuovo aeroporto di Istanbul è grandioso, immenso, ultra tecnologico. Un fiore all'occhiello dell'efficienza della presiden ...

COSE "TURCHE" Borini (Instagram Borini) ? Andiamo indove Fabio Borini torna al gol, il suo ...dunque la lotta per il terzo posto con il Monaco che varrebbe l'accesso alla prossima ...... la sorte dell'oppositore al regime russo Alexei Navalny e le ultime vicende in. Nencini ... Altro parallelismo con gli urlatori, la demagogia, il populismo dei nostri tempi ?nel ...In vista del Gp di Turchia, in programma per il 13 giungo, la F1 sta valutando le procedure per garantire la sicurezza sanitaria adeguata.Un intreccio di scale mobili, passerelle veloci, piani che si intersecano. Il nuovo aeroporto di Istanbul è grandioso, immenso, ultra tecnologico. Un fiore all'occhiello dell'efficienza della presiden ...