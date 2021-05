Cuore d’oro Osimhen | regala soldi e vestiti ai ragazzi africani ai semafori di Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 maggio 2021) Poca vita mondana, tanti gol, tanto sacrificio, tanta povertà, infanzia travagliata e molta generosità: il segreto di Victorè tutto qui. Lo riporta il Corriere dello Sport che, il numero 9 partenopeo, fuori dal rettangolo verde, è ancora più campione che in campo. La passione per la griffe e la moda lo portano ad uscire per le strade del centro, a bordo della sua Mercedes o di un taxi, ma per il resto, è un ragazzo come tanti, generoso ma diffidente, semplice, umile e generoso tanto dare borse econ molti euro, ainelle strade di. Non dimentica quando anche lui, per le strade di Lagos, vendeva quello che poteva col sogno di un pallone, ma non è la prima volta che fa parlare di sé per la sua generosità: ricordate la venditrice ...