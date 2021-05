Merlier vince la seconda tappa del Giro (Di domenica 9 maggio 2021) Tim Merlier vince in modo brillate la seconda tappa al Giro d’Italia, in quello che è il suo debutto nel Grand Tour del team Alpecin-Fenix. Tim Merlier vince ma non è la prima vittoria del 2021 Merlier (28) è in ottima forma in questa stagione con tre vittorie prima di oggi. E l’ex campione nazionale belga ha collezionato la sua quarta vittoria del 2021 al termine dei 179 km di corsa da Stupinigi a Novara oggi. Merlier ha vinto la giornata davanti a Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), Elia Viviani (Cofidis), Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe). I corridori irlandesi Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e Nicolas Roche (Team DSM) sono finiti oggi nel gruppo, rispettivamente al 64 ° e 95 ° posto, ed erano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Timin modo brillate laald’Italia, in quello che è il suo debutto nel Grand Tour del team Alpecin-Fenix. Timma non è la prima vittoria del 2021(28) è in ottima forma in questa stagione con tre vittorie prima di oggi. E l’ex campione nazionale belga ha collezionato la sua quarta vittoria del 2021 al termine dei 179 km di corsa da Stupinigi a Novara oggi.ha vinto la giornata davanti a Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), Elia Viviani (Cofidis), Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe). I corridori irlandesi Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e Nicolas Roche (Team DSM) sono finiti oggi nel gruppo, rispettivamente al 64 ° e 95 ° posto, ed erano ...

