Marco | morto in cantiere | e l’impegno nel sindacato | “La prevenzione non è un costo”

(Di domenica 9 maggio 2021) “L’avevo visto giusto una settimana fa, era passato alper prenotare il 730. Sono profondamente scossa per quanto accaduto”. Luciana Fratus (Fillea Cgil) conosceva beneOldrati, il 52enne di San Paolo d’Argonsabato mattina in unnelle vicinanze del centro commerciale di Tradate, in provincia di Varese. Lascia nel dolore la moglie Rosanna e le figlie, Chiara e Arianna, di 18 e 20 anni. “era impegnato a livello sindacale – racconta Fratus -. Era nostro iscritto da quando lavorava per un laboratorio di marmi. Dopo il fallimento si era messo a fare il muratore ed era anche Rsu di quell’azienda. Assistere a tragedie come questa è inaccettabile – commenta la sindacalista, che torna a chiedere una “patente a punti” per gli imprenditori edili -. Chi è virtuoso e rispetta ...