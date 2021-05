L'esperienza di Zverev, i guizzi di Berrettini: i colpi più belli del match (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Alexsander Zverev batte Matteo Berrettini per 6 - 7, 6 - 4, 6 - 3. Guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Alexsanderbatte Matteoper 6 - 7, 6 - 4, 6 - 3. Guarda gli highlights del

Advertising

VinceMartucci : Matteo Berrettini ha persona Madrid la prima finale Masters 1000 contro Sascha Zverev, un avversario più quotato,… - VladiMurtas : Non riesce l'impresa a #Berrettini. #Zverev fa valere la sua maggior esperienza in questo tipo di finale e vince il… - JohnPoveridge : @ElBuffi82 Dico zverev ma solo per un pelino di esperienza in più ma un pelino. Detto ciò ma che momento è per il nostro tennis? -