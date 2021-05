Domenica In, Arisa: “Mi piacerebbe avere una famiglia” (Di domenica 9 maggio 2021) Ospite nella Domenica pomeriggio in compagnia di Mara Venier, Arisa si è raccontata e ha presentato “Ortica”, la sua nuova canzone Reduce dalla puntata del serale di “Amici”, Arisa è entrata in studio in tailleur blue mandando subito gli auguri alla madre per la festa odierna. Un video sulla carriera è stato il là per poter cominciare l’intervista: “Noto che mi si legge tutto in faccia quello che vivo. Al momento sono triste perchè sta finendo Amici. E’ davvero un bell’ambiente con gente che non è invidiosa con la quale puoi confrontarti e crescere. Mi dispiace proprio perchè è stata una bella esperienza”. Parlando di cani e animali, Mara Venier sottolinea: “Arisa, tu sei una ragazza libera e indipendente. Guai a chi ti mette il guinzaglio perchè se ti mettono il guinzaglio, tu scappi”. Prontamente, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 maggio 2021) Ospite nellapomeriggio in compagnia di Mara Venier,si è raccontata e ha presentato “Ortica”, la sua nuova canzone Reduce dalla puntata del serale di “Amici”,è entrata in studio in tailleur blue mandando subito gli auguri alla madre per la festa odierna. Un video sulla carriera è stato il là per poter cominciare l’intervista: “Noto che mi si legge tutto in faccia quello che vivo. Al momento sono triste perchè sta finendo Amici. E’ davvero un bell’ambiente con gente che non è invidiosa con la quale puoi confrontarti e crescere. Mi dispiace proprio perchè è stata una bella esperienza”. Parlando di cani e animali, Mara Venier sottolinea: “, tu sei una ragazza libera e indipendente. Guai a chi ti mette il guinzaglio perchè se ti mettono il guinzaglio, tu scappi”. Prontamente, ...

