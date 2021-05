Con Starlink L27 la SpaceX si guadagna un bel 10! (Di domenica 9 maggio 2021) Con il decimo lancio, e rientro, del primo stadio B1051, la SpaceX ha raggiunto il traguardo delle 10 missioni con lo stesso booster di un Falcon 9, un obiettivo considerato impossibile dai concorrenti e da molti esperti del settore. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 9 maggio 2021) Con il decimo lancio, e rientro, del primo stadio B1051, laha raggiunto il traguardo delle 10 missioni con lo stesso booster di un Falcon 9, un obiettivo considerato impossibile dai concorrenti e da molti esperti del settore.

Ultime Notizie dalla rete : Con Starlink Puntini luminosi nel cielo dell'Umbria, ecco cosa sono Con dibattiti sui social. C'è chi ha pensato ad aerei in fila, chi ha fantasticato sulla presenza ... Quelli visibili sabato sera erano i satelliti Starlink di Space X di Elon Musk, che periodicamente ...

Starlink: velocità di connessione troppo variabile In base ai dati rilevati da Ookla con il tool Speedtest, la velocità di download e la latenza del servizio Starlink non sono ancora ...

Altri 60 satelliti in orbita con la missione Starlink 24 AstronautiNEWS Dal Garda l'avvistamento dei satelliti Starlink Una scia di puntini luminosi ha fatto capolino, nella notte di sabato 8 maggio, anche nei cieli dell'alto Garda scaligero, oltre che... Scopri di più ...

Non solo il razzo cinese, sull'Italia "un treno" di satelliti lanciati dalla SpaceX di Elon Musk Non solo il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B: ieri sono stati numerosi in tutta Italia gli avvistamenti degli Starlink, i piccoli satelliti ...

