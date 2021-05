Amici, “il programma è truccato?”, Alessandro Cecchi Paone e il dubbio che viene a galla (Di domenica 9 maggio 2021) Amici 20, ieri sera è andato in onda e, come al solito, ha regalato ai telespettatori che erano a casa e a quelli in studio un grandissimo spettacolo. I professori, sempre agguerritissimi, hanno dato ampia prova del loro amore verso i propri allievi e le battute al veleno tra di loro non sono di certo mancate. Ieri è stata la serata della semifinale e se ne sono viste delle belle. La serata della semifinale Ieri è stata una serata molto importante ad Amici perché si è trattato della semifinale e i ragazzi erano emozionatissimi. I ragazzi erano rimasti in sette, tre cantanti e quattro ballerini: Sangiovanni, Deddy e Serena che hanno come professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi e Alessandro che hanno come insegnanti Arisa e Lorella Cuccarini e, infine Akaseven e Giulia seguiti da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Dopo ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)20, ieri sera è andato in onda e, come al solito, ha regalato ai telespettatori che erano a casa e a quelli in studio un grandissimo spettacolo. I professori, sempre agguerritissimi, hanno dato ampia prova del loro amore verso i propri allievi e le battute al veleno tra di loro non sono di certo mancate. Ieri è stata la serata della semifinale e se ne sono viste delle belle. La serata della semifinale Ieri è stata una serata molto importante adperché si è trattato della semifinale e i ragazzi erano emozionatissimi. I ragazzi erano rimasti in sette, tre cantanti e quattro ballerini: Sangiovanni, Deddy e Serena che hanno come professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi eche hanno come insegnanti Arisa e Lorella Cuccarini e, infine Akaseven e Giulia seguiti da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Dopo ...

