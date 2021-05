Zé Maria, l’unico allenatore ad essere stato esonerato due volte in una settimana dalla stessa squadra (Di sabato 8 maggio 2021) Josè Marcelo Ferreira, in arte Zé Maria è stato un buon calciatore. Inizia a giocare in patria con Portuguesa, Sergipe, Ponte Preta e Flamengo. Nel 1996 passa al Parma. Nel 1998 viene ceduto al Perugia, che lo spedisce subito in prestito al Vasco da Gama. Nel 2000, però, torna in Umbria. Da quel momento colleziona oltre 130 partite nel nostro campionato, la storica vittoria della Coppa Intertoto nel 2003 e sopratutto gol, cross e assist. Arriva la chiamata dell’Inter. Due discrete stagioni, poi va al Levante. Esperienze con Sheffield Utd, Portuguesa e Città di Castello per chiudere la carriera da calciatore. Decide di restare a vivere in Italia, dove fonda una scuola calcio per bambini, di cui è socio e inizialmente anche allenatore (Zé Maria-Virtus Foligno). Nel 2010 frequenta uno stage ad Appiano Gentile, tenuto da ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 maggio 2021) Josè Marcelo Ferreira, in arte Zéun buon calciatore. Inizia a giocare in patria con Portuguesa, Sergipe, Ponte Preta e Flamengo. Nel 1996 passa al Parma. Nel 1998 viene ceduto al Perugia, che lo spedisce subito in prestito al Vasco da Gama. Nel 2000, però, torna in Umbria. Da quel momento colleziona oltre 130 partite nel nostro campionato, la storica vittoria della Coppa Intertoto nel 2003 e sopratutto gol, cross e assist. Arriva la chiamata dell’Inter. Due discrete stagioni, poi va al Levante. Esperienze con Sheffield Utd, Portuguesa e Città di Castello per chiudere la carriera da calciatore. Decide di restare a vivere in Italia, dove fonda una scuola calcio per bambini, di cui è socio e inizialmente anche(Zé-Virtus Foligno). Nel 2010 frequenta uno stage ad Appiano Gentile, tenuto da ...

Advertising

maria__chila : Ecco l’unico modo per tollerare la presenza di alcuni account inutili sempre e solo pieni di merda. - florindacampan1 : RT @Prisck86: Pierdavide Carone oltre che sottovalutato a quanto pare è anche snobbato, è appena uscito il suo nuovo singolo Buonanotte e a… - carmeladeprisco : RT @Prisck86: Pierdavide Carone oltre che sottovalutato a quanto pare è anche snobbato, è appena uscito il suo nuovo singolo Buonanotte e a… - ssabripuccio : RT @LuBlue94: Maria che interviene per i litigi altrui per evitare degenerino agli occhi del pubblico e poi la produzione che taglia, cuce… - clarkeeblakee : RT @LuBlue94: Maria che interviene per i litigi altrui per evitare degenerino agli occhi del pubblico e poi la produzione che taglia, cuce… -