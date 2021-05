Simone Inzaghi: “Nel secondo tempo non è stata una partita di calcio. Avremo giocato 20 minuti” (Di sabato 8 maggio 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko del Franchi contro la Fiorentina:“C’è delusione, sapevamo sarebbe stata una partita tosta, dura. Il primo tempo l’abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto molto bene il campo, purtroppo alcuni episodi hanno indirizzato un po’ la gara. Sul primo gol potevamo difendere meglio, poi nel secondo tempo non è stata una partita, si è giocato veramente poco… Forse venti minuti. C’è rammarico. Sapevamo si sarebbero difesi bene, abbiamo creato senza finalizzare poi si è preso un gol in cui abbiamo messo del nostro”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021), tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko del Franchi contro la Fiorentina:“C’è delusione, sapevamo sarebbeunatosta, dura. Il primol’abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto molto bene il campo, purtroppo alcuni episodi hanno indirizzato un po’ la gara. Sul primo gol potevamo difendere meglio, poi nelnon èuna, si èveramente poco… Forse venti. C’è rammarico. Sapevamo si sarebbero difesi bene, abbiamo creato senza finalizzare poi si è preso un gol in cui abbiamo messo del nostro”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

