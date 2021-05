Roma: Radicali, non condividiamo Carta intenti ma saremo a primarie centrosinistra (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Pur non condividendo la Carta d’intenti licenziata dalla coalizione, come Radicali Roma parteciperemo al percorso delle primarie del centrosinistra di Roma con una agenda antiproibizionista e di riforme democratiche e istituzionali: presenteremo delibere di iniziativa popolare che i cittadini potranno sottoscrivere ai gazebo in occasione del voto per i candidati sindaco il 20 giugno”. Lo annuncia Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag. (Adnkronos) – “Pur non condividendo lad’licenziata dalla coalizione, comeparteciperemo al percorso delledeldicon una agenda antiproibizionista e di riforme democratiche e istituzionali: presenteremo delibere di iniziativa popolare che i cittadini potranno sottoscrivere ai gazebo in occasione del voto per i candidati sindaco il 20 giugno”. Lo annuncia Leone Barilli, segretario di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

