Razzo cinese in caduta sulla terra: a rischio 9 Regioni. La Protezione civile: «State al chiuso» (Di sabato 8 maggio 2021) L’ipotesi che frammenti del Razzo cinese che sta compiendo una caduta incontrollata sulla terra, il “Long March 5B”, arrivino sulla terra e colpiscano Regioni italiane resta «remota». Eppure esiste, tanto che la Protezione civile, che ieri sera ha tenuto un nuovo tavolo tecnico sulla vicenda con tutte le autorità preposte, ha diramato alcune raccomandazioni per la popolazione, in vista dell’impatto con l’atmosfera, stimato per le 2.24 ora italiana di domani, con una finestra temporale di incertezza di 6 ore in più o in meno. Nove Regioni a rischio per i frammenti del Razzo cinese La Protezione civile ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) L’ipotesi che frammenti delche sta compiendo unaincontrollata, il “Long March 5B”, arrivinoe colpiscanoitaliane resta «remota». Eppure esiste, tanto che la, che ieri sera ha tenuto un nuovo tavolo tecnicovicenda con tutte le autorità preposte, ha diramato alcune raccomandazioni per la popolazione, in vista dell’impatto con l’atmosfera, stimato per le 2.24 ora italiana di domani, con una finestra temporale di incertezza di 6 ore in più o in meno. Noveper i frammenti delLa...

