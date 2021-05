Per l’assegno unico per la famiglia con figli tempi più lunghi (Di sabato 8 maggio 2021) L’introduzione dell’assegno unico e universale è stata prevista dalla legge delega n. 46/2021, approvata dal Parlamento lo scorso 30 marzo, ma si tratta di una “legge quadro” all’interno della quale andranno approvati – nei prossimi dodici mesi – vari decreti attuativi da parte del ministero della famiglia assieme a quello delle Politiche sociali ed al Mef. Con la denominazione “unico” si fa riferimento ad una misura che ha lo scopo di unificare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico. Con la definizione “universale” si fa, invece, riferimento alla totalità delle famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente certificata con ... Leggi su formiche (Di sabato 8 maggio 2021) L’introduzione dele universale è stata prevista dalla legge delega n. 46/2021, approvata dal Parlamento lo scorso 30 marzo, ma si tratta di una “legge quadro” all’interno della quale andranno approvati – nei prossimi dodici mesi – vari decreti attuativi da parte del ministero dellaassieme a quello delle Politiche sociali ed al Mef. Con la denominazione “” si fa riferimento ad una misura che ha lo scopo di unificare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie cona carico. Con la definizione “universale” si fa, invece, riferimento alla totalità delle famiglie con, senza distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente certificata con ...

