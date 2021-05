L’Inter festeggia lo scudetto travolgendo la Sampdoria 5-1 (Di domenica 9 maggio 2021) Festa Inter a San Siro. Dopo la conquista aritmetica dello scudetto, nella 35.ma giornata di Serie A la squadra di Conte travolge la Sampdoria 5-1 e infila il 19.mo risultato utile consecutivo. Al Meazza gol e spettacolo. Nel primo tempo Gagliardini (4') apre le danze, poi Sanchez firma una doppietta (26' e 36') intervallata da un gol di Keita (35'). Nella ripresa Pinamonti (61') cala il poker e un rigore di Martinez (70') chiude il match.Trentacinquesima giornata: Spezia-Napoli 1-4, Udinese-Bologna 1-1, Inter-Sampdoria 5-1, ore 20.45 Fiorentina-Lazio, 9/5 ore 12.30 Genoa-Sassuolo, ore 15 Benevento-Cagliari, Verona-Torino, Parma-Atalanta, ore 18 Roma-Crotone, ore 20.45 Juventus-MilanClassifica: Inter 85, Napoli 70, Atalanta, Juventus, Milan 69, Lazio 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese, Bologna ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 maggio 2021) Festa Inter a San Siro. Dopo la conquista aritmetica dello, nella 35.ma giornata di Serie A la squadra di Conte travolge la5-1 e infila il 19.mo risultato utile consecutivo. Al Meazza gol e spettacolo. Nel primo tempo Gagliardini (4') apre le danze, poi Sanchez firma una doppietta (26' e 36') intervallata da un gol di Keita (35'). Nella ripresa Pinamonti (61') cala il poker e un rigore di Martinez (70') chiude il match.Trentacinquesima giornata: Spezia-Napoli 1-4, Udinese-Bologna 1-1, Inter-5-1, ore 20.45 Fiorentina-Lazio, 9/5 ore 12.30 Genoa-Sassuolo, ore 15 Benevento-Cagliari, Verona-Torino, Parma-Atalanta, ore 18 Roma-Crotone, ore 20.45 Juventus-MilanClassifica: Inter 85, Napoli 70, Atalanta, Juventus, Milan 69, Lazio 64, Roma 55, Sassuolo 53,45, Verona 42, Udinese, Bologna ...

