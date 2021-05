Lazio | Inzaghi sbotta nel post partita | “Non è stata una partita di calcio”

Advertising

DAZN_IT : La Fiorentina ferma la Lazio di Inzaghi 2?-0? Decide la doppietta di Vlahovic ?? #FiorentinaLazio #DAZN - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Tanti erano k.o.! E nel secondo tempo non si è giocato' - laziopress : Fiorentina-Lazio, Inzaghi: “Primo gol evitabile, gli episodi hanno indirizzato la gara. C’è delusione”… - junews24com : Inzaghi crede ancora nella Champions: «La matematica non ci condanna» - -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

... ma non riesce mai ad entrare in gara) Luis Alberto 5.5 : Dovrebbe essere il faro della, ma ...5 : Le colpe non sono sue ma dei giocatori, che non entrano mai realmente in campo, anche se ...FIRENZE -punita da Vlahovic, il sogno Champions League si allontana. Al Franchi vince la Fiorentina 2 - 0 dopo una prova opaca dei biancocelesti. A Dazn, il tecnico Simoneha commentato amaro: "C'...Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara che ha visto la sua Lazio perdere 2-0 contro la Fiorentina ...Sconfitta per 2-0 al Franchi contro la Fiorentina, la Lazio resta a quota 64 punti, a -5 dal Milan quinto che domani sarà impegnato nella sfida contro la Juventus. Al termine della gara, Inzaghi ha co ...