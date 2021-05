La morte di Luana, l’autopsia: è stata risucchiata di spalle nell'orditoio, morta sul colpo (Di sabato 8 maggio 2021) Prato, i primi riscontri sul corpo della 22enne uccisa in fabbrica. Al via gli accertamenti sulla saracinesca di protezione dell’orditoio che era alzata. Lunedì i funerali, ci sarà l’attrice Monica Guerritore: «Con me il mondo dello spettacolo che lei amava tanto» Leggi su corriere (Di sabato 8 maggio 2021) Prato, i primi riscontri sul corpo della 22enne uccisa in fabbrica. Al via gli accertamenti sulla saracinesca di protezione dell’che era alzata. Lunedì i funerali, ci sarà l’attrice Monica Guerritore: «Con me il mondo dello spettacolo che lei amava tanto»

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - TeresaBellanova : A solo poche ore dalla morte di Luana, giovanissima lavoratrice 22enne, altri due lavoratori si sono aggiunti alle… - FrancescoBonif1 : La notizia della morte di Luana, giovane operaia che ha perso la vita intrappolata in un macchinario nella fabbrica… - travan28 : La morte di Luana, aperta un'inchiesta: due indagati - Porta a porta 05/... - ciamb_ : RT @R0GERSBARNES: Il pezzo di Natalia Aspesi sulla morte di Luana D'Orazio è agghiacciante. Non ho parole, solo bestemmie. -