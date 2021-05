F1, Gp Spagna 2021: prove libere e qualifiche in diretta (Di sabato 8 maggio 2021) Si riaccendono i motori oggi sul circuito di Barcellona per il Gran Premio di Spagna , quarta tappa del Mondiale 2021 di Formula 1 . In programma oggi la terza sessione di prove libere e soprattutto ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Si riaccendono i motori oggi sul circuito di Barcellona per il Gran Premio di, quarta tappa del Mondialedi Formula 1 . In programma oggi la terza sessione die soprattutto ...

Advertising

SkySportF1 : Ferrari, Leclerc 3° dopo le libere a Barcellona: 'Cambiato approccio rispetto a Portimao' #SpanishGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna: Ferrari a caccia di conferme nelle qualifiche a Barcellona #SkyMotori #F1 #Formula1… - ladyonorato : La #libertà vince in Spagna! Complimenti alla Presidente @IdiazAyuso ! ????????????????Madrid, trionfo per la destra di Isa… - pasqualinipatri : Dalla Spagna: Ceferin proporrà l’esclusione di Juve, Barcellona e Real Madrid dalle competizioni europee… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -