Daniele Liotti sposa Cristina, ecco quando: l'amico spiffera tutto

Gossip L'attore protagonista di Un passo dal cielo pronto a convolare a nozze con l'ex star di Un posto al sole Pubblicato su 8 Maggio 2021 Profumo di fiori d'arancio per Daniele Liotti e Cristina D'Alberto. L'attore protagonista di Un passo dal cielo ha dichiarato in una recente intervista che non vede l'ora di convolare a nozze con la collega, con la quale fa coppia fissa da svariati anni. Liotti ha preferito non aggiungere dettagli ma un amico dei due ha spifferato al settimanale Nuovo la presunta data del lieto evento. A quanto pare Daniele Liotti e Cristina D'Alberto avrebbero una certa fretta di diventare marito e moglie e per questo sarebbero già iniziati i preparativi di matrimonio. A detta della fonte consultata dalla ...

