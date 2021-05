Atalanta | Muriel fa sognare i tifosi | «Voglio vincere lo scudetto a Bergamo»

(Di sabato 8 maggio 2021) Luisha parlato dei suoi obiettivi con la maglia dell’Luis, attaccante dell’, ai microfoni di ESPN Colombia ha fattonerazzurri fissando l’obiettivocon la Dea. «La società ha fatto passi da gigante negli ultimi anni sia per quanto riguarda i risultati nazionali in campionato sia a livello europeo. Adesso siamo tutti concentrati per l’obiettivo del secondo posto. A livello personale posso dire che all’sono riuscito ad esprimermi come mai mi era accaduto da altre parti. Ho già fatto molti gol marimpinguare il mio bottino. Futuro? Prima di tutto dico che qui asto benissimo. Mi piacerebbe restare e lottare perlo ...

... Mayorga chiede altri soldi/ "Firmò la non divulgazione ma..." CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 27 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus) 21 gol: Romelu Lukaku (Inter) 19 gol: Luis), Simy (...... i 19 di quest'anno (col campionato ancora da concludere) per Luisstanno rivelandosi come ... Per quanto riguarda la squadra, l'è un club che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. L'...Ci siamo, la 34a giornata di Serie A sta per cominciare. Di seguito le liste dei convocati delle squadre impegnate, tra assenze e recuperi, con aggiornamenti in tempo reale verso le prossime partite.Ci siamo, la 34a giornata di Serie A sta per cominciare. Di seguito le liste dei convocati delle squadre impegnate, tra assenze e recuperi, con aggiornamenti in tempo reale verso le prossime partite.