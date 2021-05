Amici 20, due eliminati sono una coppia? Le indiscrezioni (Di sabato 8 maggio 2021) In tutte le interviste rilasciate in queste settimane Enula non ha mai parlato di Leo Gassmann e, questi piccoli ma significanti dettagli, avrebbero portato molti suoi fan a pensare che tra i due fosse finita. Non solo, infatti, all’interno del programma di Maria De Filippi, Enula avrebbe instaurato un rapporto con Alessandro, tanto da far emergere un gossip che li vedeva insieme come coppia (anche fuori dal programma). In realtà, sappiamo che Enula e Leo sono stati insieme prima che lei entrasse ad Amici e pare che, con grande stupore, la loro relazione continui anche adesso. I fan dei cantanti sono convinti che la loro storia vada avanti e la conferma è arrivata dal settimanale Oggi proprio nel corso delle ultime ore: “Amici di Maria, l’eliminata Enula si consola tra le braccia del bel Leo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 maggio 2021) In tutte le interviste rilasciate in queste settimane Enula non ha mai parlato di Leo Gassmann e, questi piccoli ma significanti dettagli, avrebbero portato molti suoi fan a pensare che tra i due fosse finita. Non solo, infatti, all’interno del programma di Maria De Filippi, Enula avrebbe instaurato un rapporto con Alessandro, tanto da far emergere un gossip che li vedeva insieme come(anche fuori dal programma). In realtà, sappiamo che Enula e Leostati insieme prima che lei entrasse ade pare che, con grande stupore, la loro relazione continui anche adesso. I fan dei cantanticonvinti che la loro storia vada avanti e la conferma è arrivata dal settimanale Oggi proprio nel corso delle ultime ore: “di Maria, l’eliminata Enula si consola tra le braccia del bel Leo ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici due Un sabato italiano fuori dal tempo ci fece capire che il peggio era passato Paolo ascolta i provini di queste canzoni, ne intuisce il potenziale, va alla CGD da due grandi ... il risultato finale è che a disposizione hanno una quindicina di amici travestiti a la page fra punk ...

Benvenuti a casa di Paola Navone E il racconto di due anni di collezione nei miei tanti viaggi nel Sud - Est asiatico e di una settimana di lavoro con tre amici. Il "muro magico" ha tutto cio che mi piace avere intorno. La ...

Darboe: «Sono fuggito con due amici. Una scout mi ha cambiato la vita» Calcio News 24 ‘The Spank’ al Teatro Carignano In scena dall’11 al 30 maggio a Torino. Riceviamo e pubblichiamo. Martedì 11 maggio 2021, alle ore 19:30, il Teatro Carignano di Torino ospiterà un evento molto atteso nella S ...

Roma, per la pandemia non riesce ad aprire il bar rilevato un anno fa: suicida nel suo locale Era preoccupato perché da settimane stava rinviando l'apertura del bar che aveva deciso di rilevare sulla via Tiburtina. Notti insonni passate seduto a un tavolo con una calcolatrice e ...

