Verissimo, Giorgia Meloni in lacrime: 'Gli haters mi hanno anche augurato di abortire' (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. ... Leggi su blitzquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che midi. ...

Advertising

zazoomblog : In arrivo in libro “Io sono Giorgia”. La Meloni si confessa a Verissimo. l legame con la madre i bulli gli odiatori… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Canale 5 con @verissimotv. ospiti Giorgia Meloni, Elisa Isoardi, Anna Pettinelli, Veronica Pe… - Enzo40510601 : RT @SecolodItalia1: In arrivo in libro “Io sono Giorgia”. La Meloni si confessa a Verissimo. ll legame con la madre, i bulli, gli odiatori… - SecolodItalia1 : In arrivo in libro “Io sono Giorgia”. La Meloni si confessa a Verissimo. ll legame con la madre, i bulli, gli odiat… - LRompicoglioni : L'hai provata sulla tua pelle il bullismo ..e non ti importa del bullismo contro gay l'omofobia..parli di famiglia… -