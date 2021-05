Trasforma la casa in un droga shop: arrestato 24enne a Sant’Antonio Abate (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell’abitazione del giovane a Sant’Antonio Abate i carabinieri hanno ritrovato anche 25 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Appartamento Trasformato in una sorta di ”droga shop”: arrestato un giovane di 24 anni. E’ accaduto a Sant’Antonio Abate (Napoli), dove questa mattina i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della Leggi su 2anews (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell’abitazione del giovane ai carabinieri hanno ritrovato anche 25 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Appartamentoto in una sorta di ””:un giovane di 24 anni. E’ accaduto a(Napoli), dove questa mattina i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della

