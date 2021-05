Tivoli | nascondeva hashish e 8 700€ in contanti | arrestato pusher 19enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 maggio 2021)italianodalla Polizia di Stato all’interno della stazione di Bagni di, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti In particolare, gli agenti della Polfer di Roma Termini, durante i controlli negli scali ferroviari laziali, hanno proceduto all’identificazione del giovane che ha mostrato, sin da subito, atteggiamenti sospetti. Approfondito il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto addosso al ragazzo una considerevole quantità die denaro in contante. Controllo esteso anche presso il suo domicilio dove i poliziotti hanno rinvenuto altro “fumo” e oltre 7.000 euro in, di cui ilnon ha saputo giustificare la provenienza. L’arresto Al termine degli atti il, convalidato l’arresto, è stato ...