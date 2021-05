'Special Daje', solo sabato 8 maggio lo speciale in edicola (Di venerdì 7 maggio 2021) solo sabato 8 maggio , in tutte le edicole di Roma e del Lazio, non perdete lo Speciale di 8 pagine dedicato a Mr. Josè Mourinho , in allegato gratuito con il Corriere dello Sport - Stadio. Da non ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 maggio 2021), in tutte le edicole di Roma e del Lazio, non perdete loe di 8 pagine dedicato a Mr. Josè Mourinho , in allegato gratuito con il Corriere dello Sport - Stadio. Da non ...

Advertising

cosemourinho : L’effetto special one già si vede? #daje #asroma #RomaManchesterUnited #Mourinho #JoseMourinho #RomaManUtd #7maggio - laManuTecnica : L’anno prossimo vincono la Cempio’ co’ lo special daje!! - Daniele64181695 : @BlackEagle1967 Stasera caressa riccardino trevisani mangiante ,etc. La colonia romatriste tutti allo stadio olimp… - ilgiornale : Daje Roma! José, che non è un pirla, ha trovato subito il varco per annunciare il suo ingresso - infoitsport : Arriva lo Special Daje: accordo trovato all'alba dall'appartamento dei Parioli di Dan Friedkin -