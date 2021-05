Sicurezza: Borghi (Pd), 'serve centro coordinamento nazionale su cybersecurity' (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag (Adnkronos) - "Noi dobbiamo sfruttare questa pandemia per acquisire una consapevolezza: che nulla sarà più come prima e che dobbiamo fare tutti insieme un salto in avanti per difendere il nostro modo di vita e i nostri valori fondanti, perché oggi tutto questo è sotto attacco”. Lo ha detto Enrico Borghi , responsabile delle Politiche della Sicurezza della direzione nazionale del Pd e membro del Copasir, nel corso di una trasmissione di Radio Immagina dedicata a tema della cybersecurity. “Il cyber – ha precisato Borghi- è un'altra faccia delle politiche di difesa. Discutere oggi di come noi apriamo uno scudo che mette in protezione imprese, pubblica amministrazione, centri di ricerca, banche dati, significa esattamente avere la consapevolezza di questa situazione", ha spiegato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag (Adnkronos) - "Noi dobbiamo sfruttare questa pandemia per acquisire una consapevolezza: che nulla sarà più come prima e che dobbiamo fare tutti insieme un salto in avanti per difendere il nostro modo di vita e i nostri valori fondanti, perché oggi tutto questo è sotto attacco”. Lo ha detto Enrico, responsabile delle Politiche delladella direzionedel Pd e membro del Copasir, nel corso di una trasmissione di Radio Immagina dedicata a tema della. “Il cyber – ha precisato- è un'altra faccia delle politiche di difesa. Discutere oggi di come noi apriamo uno scudo che mette in protezione imprese, pubblica amministrazione, centri di ricerca, banche dati, significa esattamente avere la consapevolezza di questa situazione", ha spiegato ...

