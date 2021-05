Lukaku sulla festa dei tifosi dell’Inter: “Situazione difficile, potremmo festeggiare un domani in sicurezza” (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella lunga intervista di Romelu Lukaku al Corriere della Sera c’è un passaggio in cui si parla della festa dei tifosi dell’Inter che ha creato un po’ di polemiche per il momento che stiamo vivendo: “La gente voleva festeggiare, ho capito l’emozione dei tifosi perché sono stati anni difficili per l’Inter, non c’era un trofeo da tempo. Però siamo in una Situazione difficile. Possiamo fare qualcosa anche domani, ma in sicurezza. Vogliamo essere uniti ma se facciamo le cose per bene, torneremo prima alla normalità. Momenti di paura nel corso della pandemia? La priorità è proteggere i miei genitori – ha detto Lukaku – Non posso metterli a rischio e infatti esco pochissimo. Il calcio mi ha aiutato a trovare ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella lunga intervista di Romelual Corriere della Sera c’è un passaggio in cui si parla delladeiche ha creato un po’ di polemiche per il momento che stiamo vivendo: “La gente voleva, ho capito l’emozione deiperché sono stati anni difficili per l’Inter, non c’era un trofeo da tempo. Però siamo in una. Possiamo fare qualcosa anche, ma in. Vogliamo essere uniti ma se facciamo le cose per bene, torneremo prima alla normalità. Momenti di paura nel corso della pandemia? La priorità è proteggere i miei genitori – ha detto– Non posso metterli a rischio e infatti esco pochissimo. Il calcio mi ha aiutato a trovare ...

