Lucia Ocone, l’inaspettata confessione: “Il sogno della mia vita” (Di venerdì 7 maggio 2021) L’attrice Lucia Ocone, ospite questa sera di Top Dieci, ha confessato qual è il su vita: scopriamo cosa ha raccontato. Il sogno di Lucia Ocone (Instagram)La bravissima attrice italiana Lucia Ocone sarà ospite questa sera di Top Dieci, il divertente show condotto da Carlo Conti. Il programma andrà in onda come ogni venerdì in prima serata su Rai 1. I sei ospiti di questa stasera si sfideranno nel ricostruire classifiche che riguardano tanti argomenti, non solo della musica e dello spettacolo, ma anche di cultura, storia e società. Gli ospiti sono divisi in due squadre: da una parte ci sono “le tre divine” che sono Alba Parietti, Orietta Berti e Cristano Malgoglio; dall’altra “le tre grazie” ovvero Giorgio Panariello, Ubaldo Pantani e ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) L’attrice, ospite questa sera di Top Dieci, ha confessato qual è il su: scopriamo cosa ha raccontato. Ildi(Instagram)La bravissima attrice italianasarà ospite questa sera di Top Dieci, il divertente show condotto da Carlo Conti. Il programma andrà in onda come ogni venerdì in prima serata su Rai 1. I sei ospiti di questa stasera si sfideranno nel ricostruire classifiche che riguardano tanti argomenti, non solomusica e dello spettacolo, ma anche di cultura, storia e società. Gli ospiti sono divisi in due squadre: da una parte ci sono “le tre divine” che sono Alba Parietti, Orietta Berti e Cristano Malgoglio; dall’altra “le tre grazie” ovvero Giorgio Panariello, Ubaldo Pantani e ...

Advertising

zazoomblog : Lucia Ocone l’inaspettata confessione: “Il sogno della mia vita” - #Lucia #Ocone #l’inaspettata - zazoomblog : “Non ti sposi? Non fai figli?” le domande che Lucia Ocone non tollera - #sposi? #figli?” #domande #Lucia - MichiamoVi : RT @IlContiAndrea: Domani a #TopDieci si sfideranno le squadre composte da: Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani contro Alba Pa… - EnfantProdige : Domani Giorgio Panariello/Lucia Ocone/Ubaldo Pantani vs Alba Parietti/Cristiano Malgioglio/Orietta Berti. Ospite :… - IlContiAndrea : Domani a #TopDieci si sfideranno le squadre composte da: Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani contro Al… -