Lecce si stringe a Mancosu | «Orgoglio | sei merce rara» – VIDEO

(Di venerdì 7 maggio 2021) La storia di Marcoha colpito tutti: il 26 marzo è stato operato per un tumore. La città disial suo capitano –Marcoha dichiarato a La Gazzetta dello Sport il suo momento complicato: lo scorso 26 marzo è stato operato di tumore. Una storia che restituisce la forza di questo calciatore, diventato simbolo del. E proprio i tifosi e la città disi stringono al loro capitano con le parole colme di affetto e riconoscenza ai microfoni di DAZN. Marco, parlaUn'intera città siattorno al suo capitano #DAZN pic.twitter.com/dslxEKmhVO — DAZN Italia (@DAZN IT) May 7, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

La storia di Marco Mancosu ha colpito tutti: il 26 marzo è stato operato per un tumore. La città di Lecce si stringe al suo capitano – VIDEO Marco Mancosu ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport il su ...