IlDdl Zan è discriminatrio, e lo dice anche Arcilesbica (Di venerdì 7 maggio 2021) Non solo gli "ultracattolici", come noi di Pro Vita & Famiglia: anche Arcilesbica, molte femministe, e la maggioranza silenziosa degli omosessuali non allineati alla lobby LGBTQIA (...) sono fortemente critici rispetto alla proposta di legge Zan. Sanno bene che essa è ingiustamente discriminatoria nei confronti delle donne (perché devono accettare nei luoghi protetti e nelle competizioni sportive, come fossero donne, anche persone dotate di attributi e corporatura maschile, se non vogliono essere condannate per transfobia); sanno bene che è una norma liberticida perché punisce "l'intenzione" (lo dice anche Platinette), ma sanno bene che è fortemente discriminatoria anche nei confronti delle stesse persone omosessuali o transessuali che vivano con disagio la loro ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 maggio 2021) Non solo gli "ultracattolici", come noi di Pro Vita & Famiglia:, molte femministe, e la maggioranza silenziosa degli omosessuali non allineati alla lobby LGBTQIA (...) sono fortemente critici rispetto alla proposta di legge Zan. Sanno bene che essa è ingiustamente discriminatoria nei confronti delle donne (perché devono accettare nei luoghi protetti e nelle competizioni sportive, come fossero donne,persone dotate di attributi e corporatura maschile, se non vogliono essere condannate per transfobia); sanno bene che è una norma liberticida perché punisce "l'intenzione" (loPlatinette), ma sanno bene che è fortemente discriminatorianei confronti delle stesse persone omosessuali o transessuali che vivano con disagio la loro ...

