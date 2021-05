Il re del bisturi su Real Time | Alexandra Peruso

(Di venerdì 7 maggio 2021) Giovedì 4 febbraio 2021 è andato in onda il settimo episodio della prima stagione de Il re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il re delva in onda su(n.31 DTT) alle ore 0,00. Il re delLa protagonista del settimo episodio della prima stagione è, una 26enne palermitana che vive a Roma e che ha sofferto di gravi problemi di peso da giovane fino a ricorrere al bendaggio gastrico. Il dimagrimento le ha provocato degli scompensi che il professore deve ...

Advertising

CarlaLagorio : @Lisaonthesofa @matteosalvinimi Le agevolo cosa voglia dire in italiano: - rekotc : RT @masariol: @rekotc Confermo; volevo vederlo coi miei occhi ed ho provato così ora posso dire la mia! Lavaggio del cervello puro e nudo,… - masariol : @rekotc Confermo; volevo vederlo coi miei occhi ed ho provato così ora posso dire la mia! Lavaggio del cervello pur… - denigroleputtan : @halcyonic_ genetici dato che sei un'orfana del cazzo, anche perché tua madre appena ti ha partorito vedendoti si è… - Alien1it : Commoventi queste liti tra le primedonne TV H24 del bisturi e della siringa. Ogni tanto tornano in ospedale?… -

Ultime Notizie dalla rete : del bisturi

Federalismi.it

Ciò consente all'HiFu una profondità d'esercizio quasi paragonabile all'azione, con tutto il vantaggio, però, di non essere invasiva e di non intaccare minimamente lo strato superficiale ...C'è però una sorta di spiegazione per questa ossessione per il, risalente al dramma della mortefratello Gianni, assassinato il 15 luglio1997 a Miami. In un'intervista a Ssence ha ...CREMONA - Doppia donazione per l’ASST di Cremona da parte dell’Associazione Giorgio Conti da più di trent’anni attenta alle esigenze di salute dei bambini in ospedale. Si tratta di un ecografo di ulti ...Foggia - «Alcuni giorni fa nella villa comunale è stata trovata una particola che noi pensiamo sia consacrata. Da qui, attraverso delle ricerche, si è addivenuti alla presenza a Foggia di alcuni grupp ...