"Fool's Gold", Sofia Carson si affaccia sulla scena internazionale [VIDEO] (Di venerdì 7 maggio 2021) Con 2 milioni di stream globali, l'ambasciatrice Unicef e testimonial del marchio Revlon è pronta a scalare le classifiche mondiali con la nuova versione del singolo in collaborazione con Tiësto MILANO – Sofia Carson è pronta ad affacciarsi sulla scena musicale globale con la nuova versione del suo singolo in collaborazione con il dj e producer Tiësto, "Fool's Gold (Tiësto 24 Karat Gold Edition)". Il brano sta già conquistando le classifiche mondiali dopo essere entrato nella top40 dell'airplay americano e aver accumulato oltre 3 milioni di stream totali nel mondo. Ad arricchire questa nuova versione del pezzo c'è Tiësto, dj e producer vincitore ai Grammy Award, icona mondiale della musica dance con oltre 8 miliardi di stream totali su tutte le ...

