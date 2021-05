Dallo stadio provvisorio al restyling del Dall’Ara: il Bologna entra nel futuro (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Bologna ha presentato il progetto della ristrutturazione dello stadio Dall’Ara e dal 2022/2023 giocherà in uno stadio provvisorio Il Bologna entra nel futuro. E’ stato approvato il progetto per la ristrutturazione dello stadio Renato Dall’Ara per un investimento da 120 milioni di euro che include anche la costruzione di uno stadio temporaneo, con gran parte dei fondi che verranno garantiti dal patron del Bologna Joey Saputo. L’investimento complessivo sarà di circa 100 milioni di euro con 60 milioni immessi dal presidente del club rossoblù, Bologna e Credito Sportivo e 40 dal Comune di Bologna (20 per lo stadio temporaneo). Si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilha presentato il progetto della ristrutturazione delloe dal 2022/2023 giocherà in unoIlnel. E’ stato approvato il progetto per la ristrutturazione delloRenatoper un investimento da 120 milioni di euro che include anche la costruzione di unotemporaneo, con gran parte dei fondi che verranno garantiti dal patron delJoey Saputo. L’investimento complessivo sarà di circa 100 milioni di euro con 60 milioni immessi dal presidente del club rossoblù,e Credito Sportivo e 40 dal Comune di(20 per lotemporaneo). Si ...

Advertising

infoitsport : Pordenone-Salernitana: segui la diretta live dallo stadio Teghil - _grazy87 : @BohPoiVedo Come alcuni gruppi della Juve che ce l'hanno con Agnelli per quanto riguarda l'allontanamento dallo sta… - Twinterista19 : Insider Inno: non sarà quello di #MerkandKremont ma “I M INTER” di #MaxPezzali e Claudio Cecchetto, cantato dallo s… - sensates99 : Improvvisamente sto pensando a quando Antonella si era fissata contro Andrea con la storia del comodino. Stavo pe… - TheYorrick : @ManueleBruzzi1 @CalcioFinanza E senza i liquidi che arrivavano ogni partita dallo stadio. -