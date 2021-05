Belen | lo shooting per Hinnominate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen shooting

L'ex velino, fidanzato attuale dell'influencer 28enne, non ci sta e neppure il pilota ex di, ... Ceci, nel bel mezzo di uno, controbatte a sua volta sempre via social. 'Vorrei dirvi non ...Mi viene in menteRodriguez, una ragazza in gamba partita da niente. Una ragazza che sia ... Ho in ballo alcune sponsorizzazioni e mi hanno proposto alcuni. Vedremo. COME sei nella vita ...Belen Rodriguez continua a lavorare anche col pancione e i suoi shooting non sono solo per le future mamme (foto). C’è il suo nuovo marchio da promuovere, è il nuovo brand che la conferma imprenditric ...Belen Rodriguez è inarrestabile! Dopo il viaggio alle Maldive e una breve sosta a Milano la showgirl argentina è partita per Carrara, dove sta girando uno shooting per il suo brand Hinnominate. A f ...