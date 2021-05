Ancelotti | “Juve e Milan fuori dalle coppe? Non credo Su Szcz?sny …”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Carlo, ex allenatore dintus e, conferma il suo no alla SuperLega. E svela anche un retroscena di mercato del suo Everton

Carloal Corriere dello Sport parla anche di questa volontà di cambiare il calcio da ... L'Uefa pensa di estromettere dalle coppe, per un anno, Real, Barcellona,e Milan. ' Non credo ...La Uefa pensa di estromettere dalle coppe, per un anno, Real, Barcellona,e Milan? Non credo ... Smentito l'interesse per Szczesny,se la ride davanti a chi dà Ronaldo per finito : "...Intervistato dal "Corriere dello Sport", Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, si sofferma sull'interesse dei "Toffees" nei confronti di Szczesny, portiere polacco ...Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni, si parla anche della Superlega.