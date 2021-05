Sono colpevoli di aver fatto riparare i clienti dalla pioggia: inaccettabili chiusure e multe ai ristoratori (Di giovedì 6 maggio 2021) I ristoratori Sono i soggetti martoriati dalla pandemia. Ora Sono sul piede di guerra perché vogliono più certezze dal governo. Governo: misure restrittive contro i ristoratori (GettyImages)La pandemia ha causato un vero e proprio disastro su più livelli. Il Governo cerca di fare il possibile ma non sempre ci riesce. Ora le recenti riaperture hanno portato dei forti interrogativi palesati dopo alcuni eventi. E sembra che il Governo sia sempre severo con il mondo della ristorazione. Proprio nei primi giorni di riapertura, con la zona gialla, il tempo non è stato molto benevolo. portato sia incertezza su come intervenire per i ristoratori e sia delle misure inaspettate applicate dal governo. Governo: le misure che fanno storcere il naso I vari racconti di ... Leggi su chenews (Di giovedì 6 maggio 2021) Ii soggetti martoriatipandemia. Orasul piede di guerra perché vogliono più certezze dal governo. Governo: misure restrittive contro i(GettyImages)La pandemia ha causato un vero e proprio disastro su più livelli. Il Governo cerca di fare il possibile ma non sempre ci riesce. Ora le recenti riaperture hanno portato dei forti interrogativi palesati dopo alcuni eventi. E sembra che il Governo sia sempre severo con il mondo della ristorazione. Proprio nei primi giorni di riapertura, con la zona gialla, il tempo non è stato molto benevolo. portato sia incertezza su come intervenire per ie sia delle misure inaspettate applicate dal governo. Governo: le misure che fanno storcere il naso I vari racconti di ...

Advertising

borghi_claudio : @DMigheli @Fedez Beh interessante, quindi per lei tutti quelli che sono sotto processo sono colpevoli perchè 'se no… - GiuseppinaBuce1 : RT @MT_Meli_: “Non esistono politici innocenti ma colpevoli su cui non sono state raccolte le prove”. Il pensiero e la carriera del boia D… - MTibete : @totofaz Io ritengo che una distinzione di pensa sarebbe un’ingiustizia cosmica. Non conviene a nessuno dare sanzi… - FidelibusLevino : RT @MT_Meli_: “Non esistono politici innocenti ma colpevoli su cui non sono state raccolte le prove”. Il pensiero e la carriera del boia D… - claudio90024077 : RT @MT_Meli_: “Non esistono politici innocenti ma colpevoli su cui non sono state raccolte le prove”. Il pensiero e la carriera del boia D… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono colpevoli Lecce, stupro di gruppo, in 3 condannati a 35 anni Lecce - Condanne esemplari per uno stupro di gruppo. Sono stati riconosciuti colpevoli di aver violentato una parente e di averla costretta a subite atti sessuali e angherie. E ieri, i giudici della prima sezione penale del Tribunale (presidente ...

Aggredita da 3 immigrati che volevano derubarla: la disavventura di Maria Gabriella I poliziotti hanno raccolto del materiale video dalle attività commerciali della zona e le indagini sono in corso per risalire ai colpevoli dell'aggressione. La donna invita tutti i cittadini a ...

“Sono loro stessi i colpevoli”: ancora presto per dimenticarci del Covid Sputnik Italia Stupro di gruppo, in 3 condannati a 35 anni Lecce - Condanne esemplari per uno stupro di gruppo. Sono stati riconosciuti colpevoli di aver violentato una parente e di averla costretta a subite atti sessuali e angherie. E ieri, i giudici della p ...

Caso Cerciello Rega: ergastolo per i due americani responsabili Elder e Natale-Hjorth sono stati entrambi giudicati colpevoli di omicidio, aggressione, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione per aver rubato uno zaino a uno spacciatore. Mercoledì una giuria ...

Lecce - Condanne esemplari per uno stupro di gruppo.stati riconosciutidi aver violentato una parente e di averla costretta a subite atti sessuali e angherie. E ieri, i giudici della prima sezione penale del Tribunale (presidente ...I poliziotti hanno raccolto del materiale video dalle attività commerciali della zona e le indaginiin corso per risalire aidell'aggressione. La donna invita tutti i cittadini a ...Lecce - Condanne esemplari per uno stupro di gruppo. Sono stati riconosciuti colpevoli di aver violentato una parente e di averla costretta a subite atti sessuali e angherie. E ieri, i giudici della p ...Elder e Natale-Hjorth sono stati entrambi giudicati colpevoli di omicidio, aggressione, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione per aver rubato uno zaino a uno spacciatore. Mercoledì una giuria ...