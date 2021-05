San Fermo, raccolta fondi per aiutare i bimbi con difficoltà cognitive a comunicare (Di giovedì 6 maggio 2021) San Fermo della Battaglia (Como), 6 maggio 2021 - Grazie ai dolci solidali messi in vendita dalle pasticcerie e i panifici della provincia di Como sono stati raccolti 12mila euro donati alle ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Sandella Battaglia (Como), 6 maggio 2021 - Grazie ai dolci solidali messi in vendita dalle pasticcerie e i panifici della provincia di Como sono stati raccolti 12mila euro donati alle ...

Advertising

Giorno_Como : San Fermo, raccolta fondi per aiutare i bimbi con difficoltà cognitive a comunicare - larenait : La Cappella Alighieri, il gioiello della chiesa di San Fermo nelle foto a 360° navigabili di Marco Cerpelloni - TrafficoA : A14 - Pedaso-Fermo - Coda A14 bologna-Taranto Coda di 1 km tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio per lavori - CCISS_Ministero : A14 Ancona-Pescara code per 5 km causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo San Benedetto Del Tronto (Km 311,7)… - uomodenisoviano : Mi sono iscritto per partecipare all'escursione di domenica #APEBRESCIA -