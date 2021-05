Salernitana, i convocati per l’Empoli. Bocchini avvisa: “Gara difficile” (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Mi corre l’obbligo innanzitutto di fare i complimenti all’Empoli per aver vinto un campionato per nulla facile. In una stagione piena di difficoltà, falcidiata dal Covid e in un calendario pieno di gare ravvicinate, i nostri avversari hanno conquistato la promozione grazie ad un organico importante e ad un allenatore giovane che ha guidato la squadra in modo magistrale. l’Empoli è riuscita a vincere nonostante abbia spesso dovuto fare i conti con assenze e defezioni. Tenendo conto di tutto questo sappiamo che a prescindere dall’undici titolare che affronteremo ci aspetterà sicuramente una Gara difficile. Dal canto nostro dovremo giocare con le stesse motivazioni e la stessa voglia di vincere che abbiamo dimostrato nell’ultima partita, credendoci fino alla fine. L’entusiasmo deve ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Mi corre l’obbligo innanzitutto di fare i complimenti alper aver vinto un campionato per nulla facile. In una stagione piena di difficoltà, falcidiata dal Covid e in un calendario pieno di gare ravvicinate, i nostri avversari hanno conquistato la promozione grazie ad un organico importante e ad un allenatore giovane che ha guidato la squadra in modo magistrale.è riuscita a vincere nonostante abbia spesso dovuto fare i conti con assenze e defezioni. Tenendo conto di tutto questo sappiamo che a prescindere dall’undici titolare che affronteremo ci aspetterà sicuramente una. Dal canto nostro dovremo giocare con le stesse motivazioni e la stessa voglia di vincere che abbiamo dimostrato nell’ultima partita, credendoci fino alla fine. L’entusiasmo deve ...

Advertising

OfficialUSS1919 : I convocati per Salernitana - Empoli ?? #SALEMP - anteprima24 : ** #Salernitana, i #Convocati per l'#Empoli. #Bocchini avvisa: 'Gara difficile' ** - SarnoRaffaele : RT @OfficialUSS1919: I convocati per Salernitana - Empoli ?? #SALEMP - MCalcioNews : Salernitana, la lista dei convocati per la sfida con l'Empoli - IAMCALCIOSALERN : Salernitana, i convocati per la sfida con l'Empoli: out Kiyine -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana convocati Salernitana - Empoli, i convocati di Castori per il big match dell'Arechi Ecco la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana ed Empoli. Rientra Veseli mentre non ci sarà Sofian Kiyine, squalificato per una giornata. Per il resto tutti presenti tranne i lungodegenti ...

Il Lecce sfida il Monza: Coda vs Balo sulla strada per la promozione Mister Brocchi ritrova gli 8 giocatori della 'scampagnata' a Lugano della scorsa settimana e per questo non convocati contro la Salernitana, tra i quali Boateng, Gytkjaer e l'ex Giulio Donati. Per ...

Salernitana, i convocati per l'Empoli. Bocchini avvisa: "Gara difficile" anteprima24.it Salernitana, i convocati per l’Empoli. Bocchini avvisa: “Gara difficile” Salerno – “Mi corre l’obbligo innanzitutto di fare i complimenti all’Empoli per aver vinto un campionato per nulla facile. In una stagione piena di difficoltà, falcidiata dal Covid e in un calendario ...

Ascoli-Cittadella: Sottil ne convoca 26. La Designazione Arbitrale ASCOLI PICENO – Sono 26 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani pomeriggio 7 maggio col Cittadella, ore 14:00 Stadio “Del Duca”. Contro i veneti torneranno a disposizione Brosco ...

Ecco la lista deiper la gara in programma domani traed Empoli. Rientra Veseli mentre non ci sarà Sofian Kiyine, squalificato per una giornata. Per il resto tutti presenti tranne i lungodegenti ...Mister Brocchi ritrova gli 8 giocatori della 'scampagnata' a Lugano della scorsa settimana e per questo noncontro la, tra i quali Boateng, Gytkjaer e l'ex Giulio Donati. Per ...Salerno – “Mi corre l’obbligo innanzitutto di fare i complimenti all’Empoli per aver vinto un campionato per nulla facile. In una stagione piena di difficoltà, falcidiata dal Covid e in un calendario ...ASCOLI PICENO – Sono 26 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani pomeriggio 7 maggio col Cittadella, ore 14:00 Stadio “Del Duca”. Contro i veneti torneranno a disposizione Brosco ...